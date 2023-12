A Napoli torna il circo Togni: esperimenti di magia al femminile

Il Circo Togni porta a Napoli avventure e performance innovative: un'esperienza magica per tutta la famiglia. Centinaia i circhi in Italia ma l’unico con una storia così longeva è il Nazionale di Lidia Togni. L’ampio panorama di esperienze di circo contemporaneo e di altre forme artistiche correlate al teatro di strada, che sono andate moltiplicandosi in Italia, offre evoluzioni anche molto significative nel customizzare via via l’offerta in favore di specifici target di pubblico. Così quest’anno il celebre Circo Togni fa tappa a Napoli con uno spettacolo straordinario che promette di stupire e incantare il pubblico con nuove attrazioni. Con una tradizione centenaria di intrattenimento circense, il Circo Togni continua a trasformarsi, offrendo un'esperienza unica che unisce il fascino del passato con l'innovazione del presente. I visitatori potranno immergersi in un mondo di emozioni, grazie a numeri circensi spettacolari che sfidano la gravità e stimolano l'immaginazione.

Dal tradizionale giocoliere al moderno acrobata aereo fino agli spettacoli di magia al femminile con Giorgia Togni che spazia dalla dematerializzazione al trapezio alla danza aerea con nastri. E ancora la tigre bianca addestrata dal più giovane domatore italiano, Eros Vinci, bronzo al festival italiano del Circo 2023.

Come ogni anno il circo Togni contrattualizza numerosi giovani napoletani che poi possono restare a far parte dello staff e abbracciare la vita circense in giro per il mondo. Inoltre, grande spazio viene dato alla solidarietà con spettacoli per i bimbi di famiglie in difficoltà economiche com’è accaduto anche in Sicilia con 4 mila biglietti devoluti. Il circo Togni offre altresì gratuitamente la formazione di clown per diffondere il sorriso negli ospedali.

«Il circo è un'arte millenaria che ha il potere di connetterci con la nostra storia e alimentare la fantasia. Mantenere viva la tradizione circense significa preservare un patrimonio culturale che ha intrattenuto generazioni, unendo le persone attraverso il sorriso e l'incanto» dichiara Vinicio Togni, patron del circo. «Il Circo Togni non è solo uno spettacolo, ma un catalizzatore per il turismo locale. Attrarre visitatori da ogni parte è un tributo alla magia che il circo porta con sé. Napoli diventa così non solo una destinazione, ma il palcoscenico di un'esperienza indimenticabile. Inoltre la tradizione circense si evolve anche nel rispetto degli animali. Il Circo Togni si impegna a garantire che ogni animale coinvolto nelle performance sia trattato con il massimo rispetto e amore. La relazione tra gli artisti e gli animali è basata sulla fiducia e sulla cura, garantendo un ambiente sicuro e amorevole per tutti gli esseri coinvolti» conclude Vinicio Togni.

Oltre 150 anni del Circo Nazionale Lidia Togni. Sotto il tendone itinerante attrazioni premiate al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Vinicio Togni, figlio di Lidia e direttore artistico della produzione, ha scelto Napoli per il 51esimo anno per festeggiare il compleanno del circo allestito in esclusiva per il pubblico napoletano con performance innovative in occasione delle prossime festività natalizie. Il Circo Lidia Togni sarà, infatti, a Napoli Fuorigrotta, viale Giochi del Mediterraneo (angolo via Nuova Agnano) dal 22 dicembre 2023 al 4 febbraio 2024. Ci sarà un'overture molto rappresentativa con grande attenzione e centralità al mondo femminile e esibizioni legate alla magia. Abilità che sfidano ogni legge della fisica e il rischio con assenza di gravità e ancora danza aerea acrobatica di altissimo livello.

Tante novità comiche eseguite dai clown con un capitano speciale e poi verticalismi e show a testa in giù altezze da brivido. Oggetti luminosi a velocità estreme e tanto fiato sospeso per i lanci nel vuoto senza rete di protezione. Gli animali che fanno parte di questo spettacolo sono da sempre vicini all'uomo come la tigre che quest’anno sarà tra le protagoniste. I trapezisti volanti riescono a far sognare con i loro volteggi nell'aria e con ogni spettacolo: ci sarà, ad esempio, un incredibile triplo salto mortale. Quindi l'illusionismo riuscirà a dividere corpi umani e far apparire persone dal fuoco o farle sparire tra le spade per finire con la doppia bocca aperta del drago. Conterà i secondi e tenterà ogni impresa un escapologo e illusionista capace di tutto l’imprevedibile. La cavalleria con le nuove generazioni amplificherà lo stupore.

La conclusione dello spettacolo è affidata al brivido. Si supererà ogni record di velocità con i motociclisti a oltre 100 km orari, sfreccianti tra incroci, scambi e varie evoluzioni nel globo d'acciaio di dimensioni ridotte incredibili, soltanto 3 metri 65 centimetri. Il trio conclude il tutto al buio con l'illuminazione del Tricolore in segno di gratitudine nei confronti dell'Italia. Pronti a strappare sorrisi e stemperare la suspense a grandi e piccoli, infine, i clown Lidia Togni, con esilaranti entrate di autentica comicità e destrezza musicale.

