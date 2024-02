Togni, spettacolo circense per i pazienti del Santobono

Vinicio Togni, figlio di Lidia e direttore artistico della produzione, ha allestito in esclusiva per un pubblico speciale, affezionato già al circo per i trascorsi eventi, alcune performance ad hoc per i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Santobono.



Nel corso della mattinata i vertici dell’ azienda ospedaliera hanno illustrato le attività realizzate in termini di umanizzazione delle cure e di rinnovamento tecnologico e accompagnato clown e giocolieri a diffondere il buonumore. I bambini hanno accolto con stupore e partecipazione i circensi visti come supereroi mentre sopraggiungevano dai corridoi invadendoli di colori e giochi di prestigio.

La gioia dei bambini è salita alle stelle e hanno anche, solo per brevi attimi, dimenticato le durissime sfide da affrontare nonostante la tenera età. Vinicio, circense di fama internazionale, premiato anche dalla principessa Stephanie di Monaco, è da sempre sensibile ai temi sociali e si batte in prima persona per mettere il circo al servizio dell’ impegno civile.

Con le sue attrazioni vuole dimostrare l’amore per le persone e gli animali mette in risalto la perfetta simbiosi tra uomo e natura.

Gli spettacoli continueranno sotto il tendone a Napoli Fuorigrotta, viale Giochi del Mediterraneo (angolo via Nuova Agnano) fino al 3 marzo.