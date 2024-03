Napoli, mutilazione permanente su tigri: denunciato un 59enne nel circo

Avevano praticamente mutilato due esemplari di tigri con un intervento chirurgico di rimozione degli arti. Una mutilazione permanente, atto vietato dalla C.I.T.E.S. (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) che non è sfuggito ai Carabinieri Forestali del Nucleo CITES del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, in collaborazione con il servizio veterinario della ASL NAPOLI 2 NORD, che hanno fatto irruzione all’interno di un circo che staziona in un comune a nord Napoli dove hanno esaminato tutti gli animali presenti all’interno della struttura circense.

In particolare, l’ispezione si è concentrata sulle tigri, di cui due esemplari risultavano aver subito un intervento chirurgico di rimozione degli artigli.

Taglio delle unghie in altre parole, un atto vietato in quanto comporta mutilazione permanente. I militari hanno così denunciato il 59enne, proprietario degli animali, per detenzione illecita di due felini, poiché questi non erano provvisti della documentazione necessaria.

Tutte le otto tigri sono state poste sotto sequestro, in attesa di essere destinate a una struttura idonea che possa garantire il loro benessere. Il controllo degli animali presenti nei circhi rappresenta uno dei compiti specifici dei Carabinieri Forestali del Nucleo CITES, un presidio permanente per la tutela degli animali.