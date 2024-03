Roma, truffavano anziani fingendosi dei postini: sei arresti nel Napoletano

Arrestati dai carabinieri della compagnia di Roma Trastevere sei uomini, tutti originari della provincia di Napoli, per truffa aggravata in concorso ai danni di un anziano. Tutto è nato dopo l'arresto di un uomo per una truffa a un'anziana in zona Pigneto, lo scorso 12 febbraio.

I carabinieri hanno analizzato i contatti e gli spostamenti dell'arrestato e sono risaliti alla centrale, a Napoli, da cui partivano le telefonate alle vittime per indurle con l'inganno a consegnare denaro e gioielli, a un finto delegato delle poste che si sarebbe presentato a casa per ritirare il pacco del nipote. Sulla base delle risultanze investigative, la Procura di Roma ha emesso un decreto di perquisizione all'interno della centrale telefonica, localizzata in un deposito a Casoria. Contemporaneamente i carabinieri di Trastevere hanno predisposto dei servizi di pattuglia nella capitale per intercettare eventuali emissari in contatto con la centrale telefonica per portare a segno le truffe. E in una via residenziale del quartiere Tomba di Nerone hanno intercettato e notato un'auto sospetta. Alla guida hanno riconosciuto l'uomo già arrestato lo scorso 12 febbraio.

Dopo averlo pedinato per pochi metri hanno visto un anziano avvicinarsi alla macchina e consegnargli delle banconote e un assegno. Hanno così bloccato l'uomo e recuperato l'intera somma di denaro.

Gli altri cinque sono stati sorpresi nella centrale telefonica allestita in un piano ammezzato di un condominio.