Nasce al circo Togni il pinguino Diego Armando in onore di Maradona

È nato il pinguino Diego Armando in onore del Pibe de Oro Maradona. La nascita è avvenuta ieri al circo Togni dove è in corso uno spettacolo dell’intera famiglia del pinguino.

Vinicio Togni, patron del circo e figlio di Lidia Togni, commenta così: «Qui c’è talmente tanto amore per gli animali che si formano le condizioni affinché nasca la vita, non era facile e scontato che nascesse un pinguino. I genitori stavano covando da oltre un mese ed è stato uno spettacolo di un’emozione indescrivibile per tutti noi, ci ha commosso. I due genitori sono di razza Humboldt, entrambi argentini, il pinguino è nato a Napoli e abbiamo pensato di chiamarlo Diego».



Lo spettacolo quindi proseguirà ulteriormente perché, proprio per garantire le migliori condizioni al pinguino appena nato, il circo ha deciso di restare un mese in più a Napoli fino al 1 aprile sempre in viale giochi del Mediterraneo - via Nuova Agnano