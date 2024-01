Napoli, il congresso di Anesv per la rinascita dei parchi divertimento in Campania

Si è tenuta oggi nella Sala De Sanctis della Regione Campania la conferenza stampa di Anesv, l'Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti, sul congresso che si terrà il 18 gennaio alla Stazione Marittima dal titolo «Il mondo dello spettacolo viaggiante, giostre parchi e circhi».

In Campania le imprese dello spettacolo viaggiante, luna park, parchi divertimento, circhi, parchi acquatici, zoo sono oltre 300 rispetto ad un totale di 6000 in tutta Italia. Per i parchi permanenti è stimato un fatturato complessivo di circa 500 milioni di euro, con l'aumento del 71,75% rispetto all'anno 2022.

Il congresso organizzato da Anesv alla Stazione Marittima di Napoli ha l’obiettivo di approfondire alcune delle tematiche professionali del settore. Uno dei temi principali è la «Funzione sociale» dei parchi divertimento, come previsto dalla legge del 1968. A tal proposito le attività del mondo dello spettacolo viaggiante dovrebbero portare al divertimento in occasione di feste patronali e festività in luoghi di aggregazione come le piazze.

Secondo il segretario nazionale di Anesv Maurizio Crisanti, Cesare Falchero, esperto del settore, e il segretario regionale Diego Guida c'è un problema di spazi da utilizzare per permettere di rendere accessibili i parchi divertimento a persone di tutte le età. La maggior parte di questi infatti sono situati in periferia e difficili da raggiungere se non con alcuni mezzi.

Verrà inoltre affrontato al congresso il tema delle «Piazze», per cui la legge 337 del 1968 prevede che i comuni a predisporre un elenco di aree pubbliche riservate allo spettacolo viaggiante e a emanare un regolamento di concessione delle stesse, al fine di garantire trasparenza nelle concessioni temporanee o pluriennali.

Attualmente non tutti i comuni hanno ancora provveduto, in quanto la norma non prevede sanzioni o strumenti quali la nomina di un commissario ad acta per agevolare l’emanazione del regolamento comunale nei confronti degli enti locali inadempienti.

Maurizio Crisanti ha detto: «Come per il cinema ci sono le sale di spettacolo, cinema e teatri, noi abbiamo le piazze sulle quali installiamo le nostre attrazioni».

Cesare Falchero invece si è espresso sulla legge del 1968 ormai datata: «Va rivista alla luce di quelle che sono le condizioni attuali, sono passati 56 anni e sono cambiate velocemente le cose in questi anni. Sono innumerevoli le innovazioni e le tecnologie che sono state presentate negli anni».

In seguito verranno affrontate le tematiche del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, e dei Canoni demaniali per l’occupazione dello spettacolo viaggiante per permettere di introdurre una tipologia di concessione legata alle attività di spettacolo viaggiante con tariffe che tengano conto della funzione sociale del settore, delle occupazioni temporanee e delle superfici occupate.

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Vinicio Togni, figlio di Lidia e direttore artistico della produzione, che ha annunciato l'impegno sociale della scuola circense di recuperare bambini che vivono in condizioni di difficoltà e disagio per permettergli di studiare e diplomarsi e concedergli un contratto lavorativo. Oltretutto la famiglia Togni annuncia anche l'impegno a devolvere aiuti gratuiti nei confronti dei bambini con disabilità con medici specializzati e ippoterapia.

L'Anesv fu fondata nel 1947, quando aderì subito all’Associazione generale italiana dello spettacolo, la confederazione delle associazioni datoriali di cinema, musica, prosa, danza, circo e spettacolo viaggiante.