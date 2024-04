Napoli, flop del «Reddito Alimentare». Nessuno dona cibo

Napoli, il progetto del "reddito alimentare" per donare cibo alle famiglie bisognose del territorio non decolla. Il Comune di Napoli, dopo aver presentato l'avviso pubblico per la partecipazione al progetto, sia alla ricerca di donatori e che di enti del terzo settore disposti a partecipare alla distribuzione delle vivande, è stato costretto a riaprire i termini «a causa della scarsa partecipazione agli avvisi».



Inizialmente il termine era fissato al 18 marzo, poi è stato prorogato dal Comune una prima volta, infine, su richiesta del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha ricevuto richieste di proroga anche da altri comuni d'Italia, una seconda volta, fino al prossimo 4 di aprile.

L'avviso, spiega la nota di palazzo San Giacomo, è rivolto a «operatori del settore alimentare, esercenti pubblici e privati, per la donazione di eccedenze alimentari nell’ambito della sperimentazione del “ Reddito Alimentare” finalizzata alla riduzione dello spreco alimentare», e anche agli «Enti del Terzo Settore per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare una convenzione per la realizzazione del progetto».