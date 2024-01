Per le famiglie in condizioni di disagio economico e sociale, residenti nel comune di Montoro, è in un sostegno attraverso la distribuzione del pacco alimentare mensile contenente generi di prima necessità.

Per accedere al beneficio si dovrà presentare la domanda presso l'ufficio protocollo del Comune nella frazione di Piano: c’è tempo fino al prossimo 16 febbraio.

La giunta comunale guidata dal sindaco Girolamo Giaquinto ha quindi avviato l'iter con relativo avviso pubblico finalizzato all'individuazione di 280 famiglie, che vivono in condizioni di necessità e sono residenti, appunto, a Montoro. Rientrano anche cittadini stranieri presenti in città e in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno un anno.

Tra i beneficiari anche coloro che posseggono un’attestazione Isee uguale o inferiore a 6mila euro (nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a 7mila 560euro). Per Isee compreso tra 6mila e 9mila 360euro è necessaria una attestazione di accertata condizione di indigenza e opportunità di distribuzione alimentare da parte dei servizi sociali. «La giunta comunale - affermano gli amministratori di palazzo dell'Annunziata - ha approvato il progetto del Banco alimentare Campania per l'annualità 2024 per consentire la distribuzione mensile di alimenti di prima necessità a famiglie bisognose. Con questa iniziativa si intensificano gli aiuti alimentari alle famiglie che non riescono ad arrivare più a fine mese».

L'ufficio preposto del Comune provvederà dunque all'istruttoria delle relative domande che saranno presentate, per la formazione dell'elenco degli aventi diritto.

In caso di sovrannumero delle istanze meritorie di accesso al beneficio, si terrà conto dei criteri di priorità riguardante l'attestazione Isee di importo minore. Inoltre, a parità di Isee avranno priorità i nuclei familiari più numerosi.

Nel caso invece si accertasse, a seguito di successivi controlli, l'insistenza o la cessazione delle condizioni che hanno determinato così l'accesso al beneficio, si provvederà alla revoca. Circostanza che potrà verificarsi anche nel caso di mancato ritiro del pacco alimentare, senza valida giustificazione, per due volte nel corso dell'anno. Nel caso si rileva la decadenza del beneficio di uno dei beneficiari, si procederà allo scorrimento dell'elenco e al riconoscimento del pacco alimentare per le mensilità residue, con verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati, al beneficiario che segue nella relativa graduatoria. Dunque, con l’attivazione di questo progetto l’amministrazione comunale di Montoro cerca di alleviare la sofferenza economica delle famiglie meno abbienti fornendo loro beni di prima necessità.