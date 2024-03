Riqualificata l'area della sorgente Laura nella frazione Preturo a Montoro con la realizzazione di un’infrastruttura sociale dedicata al fitness.

La zona di particolare valenza paesaggistica immersa in un'area a verde con spazi attrezzati per praticare lo sport all'aria aperta è stata realizzata grazie all'intesa tra il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto e il presidente del Consorzio di bonifica comprensorio Sarno Rosario D'Angelo .

L'accordo tra i due enti ha permesso di dar vita a un'area innovativa per il benessere della comunità, valorizzandola con l'infrastruttura sociale all'aperto definita, appunto, Area Fitness. Soddisfatto il sindaco Girolamo Giaquinto: «Si tratta di una zona montorese che è storica. La località è infatti molto frequentata. Inoltre, questi lavori realizzati in sinergia tra due enti hanno permesso di poter recuperare l'area con una bonifica e una nuova riqualificazione che ha permesso l'introduzione di particolari attrezzature sportive e di valorizzare ulteriormente l'area rendendola fruibile ai cittadini e atleti del territorio montorese: l'area è ideale per trascorrere momenti in pieno benessere tra natura e attività sportive».

La riqualificazione dell'area nei pressi della sorgente Laura nasce da un accordo di programma tra il Comune di Montoro e il consorzio di bonifica comprensorio Sarno finalizzato all'attuazione delle opere di riqualificazione ambientale su aree di particolare valenza paesaggistica. «È una vera oasi del Consorzio di bonifica Sarno - sottolinea il presidente Rosario D'Angelo. L'area è stata riqualificata da parte del Comune di Montoro in sinergia con il Consorzio. Così è stato possibile valorizzare l'area con verde pubblico e con attrezzi per il fitness. Si tratta di una vera palestra all'aperto dotata anche di giochi per bambini. Alla città di Montoro viene consegnata un’opera che riqualifica parte di Montoro e permette al tempo stesso di poter usufruire di un'area del Consorzio che è stato oggetto di finanziamento da parte del Comune montorese. Siamo orgogliosi come Consorzio di tale sinergia. Inoltre, siamo disponibili con tutti i Comuni del comprensorio del bacino basso, medio e alto Sarno con l'obiettivo di rendere più efficienti i servizi. Il nostro intento è di realizzare queste particolari aree naturali destinate al Fitness anche in altre realtà comunali».

Dopo la bonifica dell'area alla comunità è stata in questo modo donato un parco attrezzato, immerso in un'area verde di particolare valenza naturalistica e paesaggistica. La zona è resa vitale e fruibile alla comunità di Montoro da spazi attrezzati che contribuiscono ad incentivare lo sport all'aria aperta. L'intento dell'amministrazione comunale di Montoro è anche di aderire ai progetti del Consorzio di bonifica del comprensorio Sarno per l'esecuzione di interventi affidati dalla Regione Campania per attuare delle azioni di salvaguardia ambientale e regolazione dei corsi d'acqua.