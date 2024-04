Brasile, agenti della polizia di San Paolo uccidono per errore un collega: scambiato per un rapinatore

Un agente di uno dei gruppi d'élite della Polizia Militare di San Paolo, Brasile, è stato ucciso per errore dai colleghi che lo hanno scambiato per un rapinatore. Il caporale Rahoney de Paula Vieira, 32 anni, era fuori servizio ed era in abiti civili quando è stato ucciso dai suoi colleghi.

Come racconta la stampa locale, gli agenti che gli hanno sparato hanno raccontato che, durante il pattugliamento notturno con il veicolo, hanno visto un uomo a bordo di una motocicletta puntare una pistola contro il conducente di un'auto, una scena purtroppo comune a San Paolo, che sta vivendo un'ondata di rapine. Uno degli agenti ha sparato dall'interno del veicolo e il presunto aggressore è caduto, colpito in pieno.

Solo quando la polizia si è avvicinata al ferito uno di loro ha riconosciuto l'agente, poiché avevano lavorato insieme in precedenza. Rahoney, che era nella polizia da 10 anni, sposato e padre di un figlio piccolo, è stato portato in ospedale ma è morto a causa delle feriteriportate.