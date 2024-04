Napoli, la polizia locale sventa un furto ai danni di due turisti

Gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia locale di Napoli hanno individuato e arrestato un uomo responsabile del furto di un portafoglio appartenente a due turisti statunitensi.

Gli agenti erano già sulle tracce dell'uomo, un algerino di 24 anni identificato presso la Questura di Napoli, per comportamenti sospetti nella zona, lo hanno sorpreso mentre si accingeva a rubare il portafoglio dei turisti seduti nei pressi della statua di San Giovanni Nicotera. Durante la perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di altra probabile refurtiva, incluso uno smartphone e una somma di denaro contante. Il ladro, giudicato con rito direttissimo, è stato condannato a otto mesi di reclusione, pena sospesa.

Gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata hanno invece effettuato due sequestri penali e un sequestro amministrativo di merce contraffatta durante i controlli volti al contrasto dell'ambulantato abusivo in via Toledo. Il materiale, che includeva 350 cover per cellulari, 84 borsellini, 97 borse, 113 cinture e 110 paia di occhiali, è stato depositato presso gli uffici della Polizia Locale e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.