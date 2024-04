Napoli: controlli alla movida, 20 denunciati in una notte

Controlli dei carabinieri sulla movida del centro di Napoli: 20 denunce in una sola notte. I carabinieri della compagnia di Napoli Centro hanno intensificato la presenza, specie nelle piazze e nelle strade più frequentate. I primi presìdi in piazza Dante, zona pedonale sempre utilizzata da giovani in scooter. Sono 10 le persone denunciate in poche ore per guida senza patente di scooter, hanno tra i 17 e i 57 anni.

Controlli estesi anche alle strade limitrofe e ai quartieri spagnoli.

Un secondo 20enne è andato incontro alla stessa sorte quando ha fornito ai carabinieri generalità false. Un 27enne di Aversa è stato arrestato per tentata rapina e violenza sessuale. Ha provato a sottrarre denaro ad un gruppo di giovani e poi ha tentato di baciare due minori. Non sono mancati i parcheggiatori abusivi: 4 quelli segnalati all’autorità giudiziaria. Erano concentrati nelle aree attorno piazza municipio e piazza Trieste e Trento.