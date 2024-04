La principessa Martha Louise di Norvegia sposa lo sciamano delle star e si scaglia contro la stampa: «Su di noi solo falsità»

La principessa Märtha Louise, 50 anni, figlia primogenita del re Harald di Norvegia, e il suo fidanzato americano Durek Verrett, 47 anni guru spirituale delle star di Hollywood tra cui Gwyneth Paltrow, Chris Pine e Rosario Dawson, si sposeranno il prossimo 31 agosto a Geiranger. Il loro amore è stato ostacolato fin da subito, tanto che la principessa ha dovuto rinunciare ai suoi titoli per non generare imbarazzo alla famliglia. La principessa sfortunata, come è stata definita, ha però pubblicato su Instagram un post contro la stampa.

La principessa sfortunata

Per la principessa si tratta di seconde nozze: è stata sposata dal 2002 al 2016 con lo scrittore Ari Behn, morto suicida nel 2019 a soli 47 anni. I due hanno avuto tre figlie, Maud, Leah ed Emma. L'attuale fidanzato Durek Verrett è finito sotto l'occhio del ciclone per la medicina alternativa che propone e le sue affermazioni discutibili come ad esempio quelle in cui afferma che il cancro è una scelta, oppure la vendita per 222 dollari dello “Spirit Optimizer”, un medaglione che lo avrebbe aiutato a superare il Covid.