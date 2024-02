Veronica Peparini, l'annuncio dei nomi delle gemelle a Verissimo: «Io e Andreas ne abbiamo scelto uno per uno»

Arrivata alla 31esima settimana, Veronica Peparini è stata oggi ospite di Silvia Toffanin per parlare della sua gravidanza e per rivelare i nomi delle due gemelle, che nasceranno il prossimo mese. Con lei, anche il compagno Andreas Muller, emozionato all'idea di diventare padre e ansioso di conoscere le sue figlie.

L'intervista

Hanno iniziato l'intervista rassicurando i fan sulla gravidanza Veronica Peparini e Andreas Muller, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo: «Adesso posso dire che sto bene.

Sono in forma, tutto è ritornato a posto. Siamo arrivati quasi alla 31esima settimana. La preoccupazione è rientrata. Ci sono stati alti e bassi, ma ora le bambine stanno abbastanza bene. Dovremmo essere fuori pericolo». In collegamento a distanza, la coppia ha rivelato le emozioni di questo periodo, tra attese e gioie immense: «È il momento più bello e importante della mia vita. Sono ansioso di vederlo, di conoscerle e di cimentarmi in questa nuova esperienza. Sono curioso della nostra nuova vita, sono in attesa», ha confessato Andreas Muller. «Non vedo l'ora di entrare in sala parto. Io ci devo essere».

Spazio poi al video del baby shower, con tutti i parenti riuniti per il grande giorno, prima dell'annuncio dei nomi delle bambine «che ormai sono figlie nostre», come aggiunto da Silvia Toffanin: «Mi piaceva Rebecca, ma Veronica me lo ha bocciato. Poi ne abbiamo scelto uno per uno. Io ho deciso Penelope, lei Ginevra», ha detto Andreas.

