Veronica Peparini, ritorno in palestra a un mese dal parto delle gemelline: «Domani non cammino»

La vita di Veronica Peparini e Andreas Muller è stata completamente stravolta dall'arrivo di Penelope e Ginevra, le loro due gemelline nate il 18 marzo. Le figlie dell'insegnante di danza e del ballerino, insieme da anni, sono state il coronamento di un sogno che i due speravano arrivasse il prima possibile, quello di creare una famiglia, insieme ai figli di lei, nati dalla precedente relazione di Veronica.

Ad un mese dal parto, Veronica è tornata in palestra per riprendere gli allenamenti.

Veronica Peparini, il ritorno in palestra

Veronica Peparini ha condiviso uno scatto sulle sue storie Instagram che annuncia il suo ufficiale ritorno in palestra a poco più di un mese dal parto cesareo: «Primo giorno in palestra, domani non cammino!».

I fan della maestra di danza sono rimasti molto sorpresi da questo rientro che in molti hanno pensato fosse abbastanza precoce. Infatti, dopo il parto cesareo (come quello a cui si è sottoposta Veronica quando ha messo al mondo Penelope e Ginevra), molti medici consigliano riposo assoluto per almeno 6 settimane prima di riprendere l'attività fisica in palestra.

Molto probabilmente Veronica avrà ricominciato con un allenamento molto soft per non stressare troppo il suo fisico, ma ad alcuni è comunque sembrato troppo presto.