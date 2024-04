Andreas Muller, pieno d'amore per Veronica Peparini e le due figlie: «Le mie bambine sono le più belle del mondo»

Andreas Muller, innamoratissimo di Veronica Peparini e da poco genitore, non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare papà. Il ballerino, come spiega su Instagram, però, non si aspettava tutte le emozioni forti che sta vivendo in questo periodo.E spesso racconta di sentire la mancanza delle sue due bambine, Penelope e Ginevra.

Il papà amorevole

Muller, lontano da casa per lavoro, ha condiviso sui social attimi della videochiamata con la compagna.

Nella storia, Peparini ha mostrato le bambine mentre si stavano addormentando nelle culle. Poi, dopo aver scritto che la felicità che prova è quasi inspiegabile, ha pubblicato un'altra storia in cui scrive: «Penserete che io lo dica perché sono le mie figlie, invece no, lo penso veramente: sono le più belle del mondo».

La storia d'amore con Veronica

Il ballerino e l'insegnante si sono conosciuti sette anni fa all'interno della scuola di Amici e, poi, una volta terminato il programma, hanno cominciato a frequentarsi.