Veronica Peparini, i teneri auguri alla figlia Olivia: «Stai crescendo, ma rimarrai sempre la piccola di mamma»

Veronica Peparini, che il 18 marzo è diventata mamma di Penelope e Ginevra avute da Andreas Muller, oggi ha scelto di dedicare un dolce messaggio di auguri di buon compleanno alla secondogenita Olivia, avuta da una precedente relazione con Fabrizio Prolli, coreografo e ballerino di fama internazionale con il quale l'amore è durato 15 anni. La figlia della coreografa , oggi 29 marzo, compie 12 anni.

La dedica

«Auguri pesciolina mia che tu possa diventare giorno per giorno una donna forte coraggiosa e indipendente più di quanto già sei - ha scritto Veronica Peparini a corredo del post Instagram - E se anche stai crescendo per me sei e sarai sempre la piccola di mamma.Ti amo immensamente».

Anche Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini ha scelto di scrivere un tenero messaggio per Olivia. «Ti preferivo piccola senza trucco e unghie colorate ma sai che ti voglio bene.

Tanti auguri». Sono queste le parole che il ballerino ha scritto a corredo di una serie di scatti che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.