Gemelle si ritrovano dopo 18 anni grazie a TikTok: erano state sottratte alla madre e date illegalmente in adozione

Amy e Ano sono due gemelle georgiane identiche, ma subito dopo la nascita sono state sottratte alla madre, alla quale era stato detto che erano morte, e vendute a famiglie separate. Ma anni dopo, grazie a un talent televisivo e un video su TikTok e altri social si sono per caso ritrovate. A raccontare la loro storia la Bbc in un lungo articolo sulla tragedia dei bambini in Georgia rubati dagli ospedali e venduti. Quando Amy Khvitia aveva ormai 12 anni un giorno era nella sua casa, non lontano dal Mar Nero e guardava in tv Georgiàs Got Talent. C'era una ragazzina che ballava ed era identica a lei. «Tutti chiamavano mia mamma e chiedevano: Perché Amy balla sotto un altro nome?», ha raccontato.

Quando poi nel 2021 Amy ha pubblicato su TikTok un video di se stessa mentre si fa fare il piercing al sopracciglio, a Tbilisi, un ragazzo ha segnalato quel video ad un'altra diciannovenne, Ano Sartania. «Ha pensato che fosse bello, perché mi assomigliava», ha raccontato a sua volta.

La madre di Amy non poteva avere figli e un'amica le aveva detto che c'era una bimba non voluto all'ospedale locale. Avrebbe dovuto pagare i medici ma avrebbe potuto portarla a casa e allevarla come se fosse sua. Alla madre di Ano è stata raccontata la stessa storia. La Georgia stava attraversando un periodo di turbolenza e, poiché il personale ospedaliero era coinvolto, pensavano che fosse legittimo. A quel punto, le due ragazze hanno iniziato a cercare anche la loro madre biologica e sono riuscite a ritrovarla, grazie ad un gruppo Facebook dedicato al ricongiungimento di famiglie georgiane con bambini sospettati di essere stati adottati illegalmente alla nascita. La madre viveva in Germania. ed ha spiegato loro di essersi ammalata dopo il parto ed essere caduta in coma. Al risveglio, il personale dell'ospedale le disse che poco dopo la nascita le sue bambine erano morte