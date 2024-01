Mamma di due gemelline non vuole più la cognata a casa: «Si rifiuta di distinguerle e chiamarle per nome»

Una madre di due gemelline ha bandito la cognata da casa sua dopo che lei ha rifiutato di chiamare i bambini con i loro nomi di battesimo, secondo quanto emerso dagli utenti di Reddit. Alcuni esperti intervistati da Fox News hanno confermato che è importante sottolineare l'individualità dei gemelli.

Su Reddit FitStarAnise ha chiesto ad altri utenti di esprimere il loro parere sulla sua situazione in un post del 16 gennaio 2024, in cui chiede: «Sono nel torto a bandire mia cognata da casa mia finché non usa i nomi dei miei gemelli?».

38 anni e mamma di due gemelle identiche di sei anni, Amy e Nina, ha spiegato che la cognata, Jane, si rifiuta di chiamare le bambine per nome, preferendo identificarle come «le gemelle».

Invece di chiamare i suoi figli per nome, «Jane insiste sempre nel chiamare le ragazze gemelle e non fa alcuno sforzo per distinguerle», ha scritto FitStarAnise.

«Capisco quando le persone si riferiscono a loro come le gemelle, ma penso che sia importante che la loro individualità venga rispettata», ha sottolineato FitStarAnise, che poi ha continuato: «Dico sempre alla famiglia e agli amici che ora che hanno 6 anni è importante per loro avere una propria identità e, se possibile, trattarli come individui piuttosto che come una coppia».

Amy e Nina «hanno interessi e stili di capelli e di abbigliamento diversi, quindi non è difficile distinguerle», ha specificato la mamma. FitStarAnise ha dichiarato di aver chiesto molte volte a Jane di trattare le gemelle come individui, ma senza successo. Durante l'ultimo Natale, quando le bambine hanno preparato regali personalizzati per la famiglia, Jane ha rifiutato di chiamarle per nome, definendole solo le gemelle.

In seguito a questa mancanza di rispetto, FitStarAnise ha bandito Jane da casa fino a quando non imparerà a chiamare le gemelle per nome. Molti utenti di Reddit, inclusi alcuni genitori e dei gemelli, hanno elogiato la madre per aver difeso l'individualità delle sue figlie.

«Come madre di due gemelle identiche (che ora sono adulte), ho voluto trattarle chiaramente come individui pur godendomi l'unicità di essere gemelle», ha scritto l'utente di Reddit MommaGrammy nel commento più votato. «Creare un ambiente in cui siano trattati come due esseri umani separati, non come un'unità, è molto importante», ha affermato. Le sue figlie «hanno commentato più di una volta quanto hanno apprezzato quest modo di essere cresciute», ha concluso.

Gli esperti intervistati hanno sottolineato l'importanza di enfatizzare l'individualità dei gemelli, incoraggiando il riconoscimento delle differenze ed evitando di trattarli come una sola persona. Questa pratica può influenzare negativamente lo sviluppo personale dei bambini. Gli esperti consigliano di creare un ambiente che celebri le differenze invece di promuovere confronti.