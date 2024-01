«Primo appuntamento del 2024 e anche l'ultimo: se n'è andato e mi ha bloccato ovunque»

Per molti, un nuovo anno è sinonimo di un nuovo inizio, quasi una possibilità di tenersi stretto solo ciò che di positivo ci portiamo dietro dai 365 giorni precedenti e cancellare il resto per fare spazio ad altre avventure e, possibilmente, un carico di successi e felicità.

Questo ci riempie di buoni propositi, che tuttavia non sono abbastanza ad assicurare uno svolgimento in linea con le nostre aspettative (o illusioni?). A riprova di ciò, l'esperienza di Annie: il primo appuntamento del 2024 con un terapeuta conosciuto su un'app di incontri si rivela un disastro su tutti i fronti, a partire dal primo istante, vale a dire quando mette in moto l'auto per andare al ristorante e... non si accende.

Qualcuno suggerisce che, forse, avrebbe dovuto interpretare meglio i segnali che l'universo stava cercando di mandarle e annullare l'appuntamento.

In effetti, Annie si è seduta al posto di guida, pronta per partire, ma la sua auto - a quanto pare - non era altrettanto pronta.

La ragazza, però, non si arrende. Ancora piena di buoni propositi, prende il suo smartphone in mano e registra un video in cui spiega cosa le è appena accaduto: «Avrei dovuto incontrarlo al ristorante un minuto fa ma dato che la macchina non parte gli ho mandato un messaggio e ho chiesto se potesse venire a prendermi, anche se di solito non mi fido a chiedere una cosa simile al primo appuntamento».

Non solo è ancora positiva rispetto alla serata che si prospetta, ma manda giù le sue solite paure per dare una vera occasione alle prossime ore. Lui, comunque, acconsente e la va a prendere per recarsi insieme al ristorante. Poco dopo l'inizio della cena, tuttavia, la informa della necessità di usare il bagno e... non torna più: «Mi ha lasciata qui da sola», dice Annie, il telefono di nuovo tra le mani a inquadrare il piatto ancora colmo di cibo e il posto vuoto davanti a lei.

«Mi è venuto a prendere, ha guidato fin qui, ha ordinato un drink, lo ha bevuto tutto, è andato in bagno e non è più tornato», dichiara la ragazza, confusa, «Non solo se ne è andato, mi ha anche lasciato da pagare il suo drink e senza un modo per tornare a casa. Se ne è andato sapendo bene che non ho la mia macchina, e mi ha bloccata ovunque».

Poi, conclude, ridendo: «Possiamo parlare del fatto che è anche un terapeuta? Ragazze, fate attenzione, soprattutto se siete in cura con lui». Tra gli utenti, c'è chi suggerisce di mostrare una foto dell'uomo, in modo da stare in guardia ed evitarlo, mentre più di qualcuno fa presente la cattiva reputazione di ex partner con la stessa professione: «Il mio ex era un terapeuta e invece di lasciarmi dopo 5 mesi, ha iniziato a uscire con un'altra e pubblicare foto con lei, mentre io sono stata ghostata».