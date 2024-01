Mette incinte cinque ragazze insieme: «Ora siamo tutte sorelle»

Se ritenete che mettere su famiglia sia faticoso, pensate a lui, che ha deciso di mettere incinte 5 donne diverse nello stesso periodo. Per l'occasione, tutte le mamme insieme hanno organizzato con il papà 22enne un baby shower, la festa prenatale diffusa negli Usa, per rivelare ai social questa incredibile storia.

Lizzy Ashliegh, una musicista di 29 anni di Brooklyn, ha svelato questa situazione strana condividendo i dettagli dell'evento.

Lo ha fatto da co-protagonista, essendo la ragazza una delle future mamme. Lizzy ha raccontato l'insolita storia dopo essere rimasta incinta di Zeddy Wills, un collega musicista e tiktoker di 22 anni, che diventerà presto papà di altri quattro bambini.

Nella clip iniziale, vista oltre 10 milioni di volte, Lizzy ha mostrato l'invito alla festa nel Queens, New York, con il futuro papà sorridente circondato da cinque donne incinte, con la didascalia: «Benvenuto piccolo Zeddy Wills, da 1 a 5». Nonostante le critiche sui social, Lizzy ha risposto con una serie di foto che mostrano tutte le ragazze insieme, spiegando che amano il papà dei loro bambini e che le rispettive famiglie hanno accettato la situazione, riporta il Daily Mail.

Nonostante le reazioni negative, hanno deciso tutte quante di collaborare, sostenendosi a vicenda. «Amiamo il nostro papà. Non rovineremo la vita dei nostri bambini». «Non ci resta altro da fare che sostenerci a vicenda. Ci vuole davvero un villaggio per tutti quanti!», ha aggiunto.

Per Lizzy il supporto delle rispettive famiglie è fondamentale. «Non possiamo cambiare il fatto che lui è il loro papà, tutto accade per una ragione», ha sottolineato. La musicista ha concluso daffermando di essere molto contenta per il bambino, che crescerà in una grande famiglia.

Questa non è la prima volta che Lizzy finisce sui giornali, avendo già attirato l'attenzione dopo uno scontro con un avvocato di New York mentre si esibiva sul marciapiede. L'avvocato Anthony Orlich è stato licenziato dopo essere stato filmato mentre le strappava la parrucca dalla testa.