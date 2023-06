Irene Capuano (ex U&D), il baby shower per scoprire il sesso del bambino: «Pensavo fosse femmina e invece...»

Festicciola in stile baby shower per Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il suo compagno Christian Galletta. L'influencer, radiosa e vestita in total white, nelle ultime ore ha annunciato, attraverso le sue Instagram stories, il sesso del suo primo bambino: un bellissimo maschietto.

«Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa, oggi più che mai c'è qualcuno che sta bussando al mio pancino e non vede l'ora di colorare la nostra vita», ha raccontato Irene Capuano.

Ma procediamo con ordine.

«Stamattina quando ho riguardato i video mi è venuto subito da piangere - ha raccontato Irene Capuano nelle sue Instagram stories -. Io all'inizio ero impassibile mentre Christian era in ansia. Poi, nel momento tanto atteso e quando mia cugina ha letto una lettera io sono crollata. Volete sapere la mia percezione? Io negli ultimi giorni ammetto di aver pensato che fosse femmina e invece è un maschietto».

Poi, ha concluso: «Ora mio figlio ha più cose di me perché ha ricevuto tantissimi regali. Ho gestito bene l'ansia ma ancora non realizzo perché è un'emozione davvero strana».