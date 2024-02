«Saltata fuori dall'auto in corsa per scappare dall'appuntamento infernale: ecco come è andata»

La nascita di un amore e i primi passi verso la costruzione di una relazione romantica sono solitamente ricordati con nostalgia, il cuore pieno di quelle nuove sensazioni che si possono sperimentare soltanto all'inizio e che per questo motivo sono preziose, fragili e forse un po' effimere. Col tempo, poi, su quel batticuore si mettono delle vere e proprie fondamenta e la coppia si solidifica; se da una parte diminuiscono i momenti che tolgono il respiro, aumenta il supporto e la comprensione reciproca.

Eppure, quei primi passi non sempre ci portano nella direzione giusta e se procedendo su quella strada capita, invece, di non sentirsi a proprio agio, si attiva quasi automaticamente un istinto di sopravvivenza che porta a fermarsi, voltarsi, e allontanarsi il più possibile.

Sì, perché le relazioni possono portare gioia e felicità, ma anche paura e sofferenza.

A tal proposito, Ruthy ha raccontato di un terribile appuntamento da cui è fuggita saltando fuori dall'auto ancora in movimento pur di allontanarsi da un uomo che non ha reagito affatto bene alla richiesta di non fare tardi nel caso di uscite future.

Ruthy ha usato i suoi social per raccontare in una serie di video un appuntamento infernale di qualche tempo prima, terminato con la sua fuga: «Sono letteralmente saltata fuori da un'auto ancora in movimento perché non ho avuto nemmeno la pazienza di aspettare che si fermasse e accostasse», racconta, mentre cammina verso casa durante la notte.

Il motivo principale che ha portato, poi, alla reazione di Ruthy, è dovuto al fatto che l'uomo fosse «in ritardo di un'ora all'appuntamento, anzi, più di un'ora. Avrei dovuto già cancellare tutto a quel punto dato che è chiaro non abbia rispetto per il mio tempo». Eppure, ha deciso di dargli il beneficio del dubbio, soprattutto perché si trattava di una vecchia conoscenza, una persona conosciuta durante gli anni di liceo, ma anche perché è rimasto in contatto con lei durante la serata, tenendola aggiornata sui suoi spostamenti: «Viviamo a Los Angeles quindi ci possono essere dei contrattempi...».

Alla fine, l'uomo si presenta al punto di incontro e Ruthy sale sull'auto. Dopo un veloce abbraccio e i soliti convenevoli, Ruthy decide di parlargli del ritardo: «Gli faccio semplicemente presente: Hey, sei arrivato più di un'ora dopo quindi per favore, la prossima volta evita di presentarti così tardi perché a quel punto preferisco annullare l'appuntamento». La ragazza fa presente che «non stavo facendo la str***a, non ero accondiscendente, non stavo urlando, non sono stata aggressiva, niente di tutto ciò» e, semplicemente, voleva mettere in chiaro le sue aspettative e i suoi limiti.

Eppure, l'uomo non ha preso affatto bene l'appunto di Ruthy e si è voltato verso lei, arrabbiato: «Ti riporto subito a casa... Chi pensi di essere per dirmi che non posso arrivare tardi quando ti sono venuto a prendere per l'appuntamento? Ho guidato mezz'ora in più solo per passarti a prendere, ho pagato per i biglietti...». A quel punto, Ruthy si è sentita frustrata e a disagio e ha preso una decisione: «Sono saltata fuori dall'auto perché era il modo più veloce per allontanarmi da lui, non sono riuscita ad aspettare che si fermasse».

Molti utenti si sono congratulati con la ragazza per aver messo subito in chiaro il suo punto di vista, senza essere maleducata, ma semplicemente onesta riguardo le sue aspettative: «Ecco perché è importante essere franchi, onesti durante un appuntamento». Poi, c'è chi aggiunge: «Scopri come le persone sono davvero solo quando poni dei limiti e li consideri responsabili delle loro azioni».