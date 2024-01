Mamma furiosa con la cameriera perché il menù per bambini non ha opzioni "salutari": «Non è inclusivo, fammi parlare col manager»

L'alimentazione è certamente un fattore da tenere in considerazione se si vogliono crescere i propri figli in salute. Sappiamo tutti - perché ci siamo passati da piccoli - quanto sia difficile bilanciare i pasti di un bambino che fugge via alla velocità della luce alla vista di un broccolo, motivo per cui si deve ricorrere molto spesso a sotterfugi di diverso tipo per nascondere la presenza dell'odiatissima verdura. Naturalmente non sempre è così ma il vanto più grande di un genitore rimane, con tutta probabilità, «Mio figlio mangia di tutto».

Quando si va al ristorante, poi, la situazione è ancor più complessa perché si tratta - anche per i bambini - di un'occasione speciale e magari si ha voglia di gustare qualcosa di buono, ma non necessariamente...

sano. Una cameriera, però, si è trovata ad avere a che fare con una mamma estremamente infuriata perché il menù per bambini del ristorante non offriva opzioni salutari e secondo la donna questo è assolutamente inaccettabile.

«L'altro giorno ero al lavoro e ho avuto a che fare con la mamma più fastidiosa di sempre, seduta al tavolo che ho dovuto servire», dice la ragazza in un video pubblicato sul suo account TikTok, «e questo è ciò che è successo». Una famiglia di quattro persone, madre, padre e due figli, sono seduti ad attendere qualcuno che prenda la loro ordinazione e, specifica la cameriera, il menù per bambini non è particolarmente ricco, ci sono i maccheroni col formaggio, un toast prosciutto e formaggio e il pollo fritto... un sogno per i più piccoli».

Quando arriva il turno di uno dei due figli di ordinare, la mamma si inserisce: «Vuole le alette di pollo, possiamo sostituire il pollo fritto con le alette?». A quel punto, la cameriera spiega che non è possibile perché quelle sono nel menù degli adulti e hanno un prezzo diverso. Inizia allora la lamentela: «Onestamente mi fa infuriare, dice la donna, quanto poco inclusivo sia il vostro menù per bambini, guarda quanti piatti ci sono per gli adulti, e i piccoli hanno solo tre opzioni e nessuna sana».

La cameriera fa presente che per i bambini è possibile ordinare un contorno di verdure e la mamma si volta verso il figlio per chiedere se vuole le verdure anziché le patatine fritte. Naturalmente, lui non ha intenzione di cambiare l'ordinazione e lei commenta: «Vedi, se ci fosse stato scritto sul menù, forse avrebbe scelto un contorno di verdure. Ho bisogno di parlare con il tuo capo».

La cameriera, alquanto infastidita a quel punto, va verso il suo capo e le racconta l'intera storia: La manager pensava che stessi scherzando e io le assicuro che è tutto vero e che vogliono davvero parlarle. A quel punto si dirige al tavolo e... si mangia la cliente, proprio come lei aveva fatto con me, mentre io pensavo: che ridere, è super divertente»

Quando la ragazza è tornata al tavolo per chiedere come fosse il cibo, la mamma ha risposto che è tutto buono ed è tutto apposto, con la cresta abbassata dopo le parole della manager e il chiarimento: né lei né la cameriera si occupano di redigere il menù del ristorante.

Un utente fa notare, nei commenti: «Voleva l'opzione salutare e poi chiede le alette di pollo?». Poi, c'è chi propone una soluzione alternativa: «Se sei così contrariata da ciò che è incluso nel menù dei bambini, prendi qualcosa dal menù degli adulti e porti a casa gli avanzi».