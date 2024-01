«Conto da 50 euro, ne ho lasciati sul tavolo 200 (con 150 di mancia) ma la cameriera mi ha detto “ladra” e io me li sono ripresi: ho fatto bene?»

Una donna di 30 anni ha affermato di aver drasticamente ridotto la mancia lasciata alla cameriera, ritenuta estremamente generosa, dopo una discussione «sgradevole» tenutasi al ristorante. L'utente Reddit OttoBonz ha pubblicato un post, scrivendo di aver lasciato 200 euro in contanti sul tavolo per un conto di 46 euro, all'inizio di questo mese: donando una generosa mancia da 154 euro.

La donna ha descritto la cameriera come «una brava ragazza», poco più che ventenne. «Ho lasciato contanti sul tavolo dopo che è arrivato il conto e, non avendo bisogno di resto, ci siamo alzati e siamo usciti», ha scritto l'utente su Reddit, parole riprese poi dal New York Post.

«La nostra cameriera ci ha inseguito fino alla porta e ci detto in modo alquanto arrabbiato che dovevamo pagare e che non potevamo semplicemente scappare col conto.

Le ho chiesto se avesse guardato il tavolo e, ovviamente, ha detto che non l'aveva fatto», ha continuato la donna.

Invece di lasciar perdere, l'utente di Reddit ha voluto dare un esempio alla giovane cameriera. «Sono tornata al nostro tavolo con lei, ho preso i 200 euro e li ho sostituiti con 50», ha spiegato. «Erano sufficienti per coprire il conto e lasciare una piccola mancia. Le ho detto che avrei apprezzato se avesse dato un'occhiata al tavolo prima o se ci avesse fermato con una domanda anziché presumere che volessimo scappare senza pagare», ha aggiunto.

La cameriera «sembrava imbarazzata, e noi ce ne siamo andati», ha scritto la donna, aggiungendo che suo marito non era d'accordo nel ritirare la mancia. «Per me - ha spiegato - avrebbe potuto gestire meglio l'intera situazione e non mi è piaciuto entirmi dire che sono una ladra», ha spiegato l'utente di Reddit.

«La ragazza ha appena ricevuto una lezione su come non trattare i clienti. Speriamo che le serva per il futuro», ha commentato un utente sotto al post. «Le persone pagano spesso in contanti. Non capisco perché abbia pensato che inseguirti senza controllare il tavolo fosse una buona idea», gli ha fatto eco un altro.