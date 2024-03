I clienti non danno la mancia alla cameriera, il ristoratore li "sequestra". «Dovrebbe essere lui a pagarla di più»

Mancia o non mancia? Questo è il problema. Recentemente la questione del lasciare o meno la mancia ai camerieri e, in tal caso, quale sia la cifra giusta, si fa sempre più pressante. Si cerca una regola generale ma la verità è che ogni situazione sembra essere diversa dall'altra: cosa fare se il servizio è stato terribile? Qual è la giusta percentuale?

Un'altra questione su cui c'è molta confusione è il concetto stesso di mancia: è opportuno che il cliente sia responsabile del guadagno di un dipendente del ristorante, o dovrebbe essere il gestore a occuparsene? Gladys Nicole ha scatenato un dibattito in proposito tramite un video pubblicato sul suo account TikTok.

Nella clip vediamo il manager del ristorante discutere con alcuni uomini che non hanno lasciato la mancia alla cameriera, e non li ha lasciati andare finché non hanno acconsentito a farlo.

Mentre alcuni utenti sembrano apprezzare la dedizione del manager, molti altri non sono affatto d'accordo con l'approccio dell'uomo.

Nel video pubblicato da Gladys Nicole è possibile vedere il gestore del locale avvicinarsi ad alcuni clienti che, a quanto pare, erano intenti ad andarsene "dimenticando" qualcosa di importante. Come specifica la ragazza nella didascalia del video, il manager «ha CERCATO il gruppo di ragazzi che ha lasciato 0 dollari di mancia e finché non l'hanno fatto non li ha fatti andare via».

Il gestore si è lamentato del fatto che siano stati lì per molto tempo, ordinando diverse birre e giocando a biliardo, motivo per cui è naturale che debbano occuparsi della cameriera che li ha serviti dal punto di vista finanziario: «Le dovete qualcosa, ragazzi, non dimenticatevi di darle qualcosa». Mentre Gladys Nicole ha apprezzato l'approccio del manager e il fatto che si sia esposto per assicurare un pagamento adeguato a una dipendente, molti utenti non sembrano pensarla così.

In effetti, c'è chi fa presente che non dovrebbero essere i clienti a pagare lo stipendio ai camerieri, ma il loro datore di lavoro: «Ah, intende i soldi che LUI e la sua ATTIVITÀ dovrebbero darle? Questa storia della mancia è ridicola, cominciate a pagare adeguatamente i vostri impiegati», «Ecco cosa è accaduto veramente, il manager: Non diamo aumenti quindi sfruttiamo i clienti e li costringiamo a fare la loro parte».