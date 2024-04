Lavorava in un loculo senza finestre, ora guadagna 25mila euro al mese a 27 anni con la sua creatività: «Mai più chiusa in un ufficio»

Quando il lavoro si riduce a ore di infelicità, a una vita stretta tra le pareti di un loculo senza finestre, a un'attesa della fine del turno che sembra infinita... è il momento di tirarsi su le maniche e fare l'impossibile per cambiare la situazione, mettere le mani in pasta e costruire qualcosa che ci aiuti a trovare un po' di soddisfazione.

È la storia di Liz Chick, una ragazza di 27 anni che dopo essere passata di lavoro in lavoro in uffici «senza finestre», ha detto basta e ha trasformato la sua passione e la sua arte in un vero e proprio business, un progetto che la soddisfa e le permette di mantenersi.

Il progetto di Liz Chick

Per Liz Chick, la vita è cambiata.

E ora sorride. È martedì, la 27enne è nel suo studio open space di Brooklyn (New York), intenta a osservare Ella Emhoff (figlia adottiva della vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris) che insegna a giovani ragazze e ragazzi un'attività chiamata knit painting, vale a dire pittura a maglia.

Liz è a capo dell'organizzazione RecCreate Collective, il lavoro dei suoi sogni: diverse sere a settimana si occupa di ospitare dei corsi di ambito artistico per classi che includono fino a 45 persone. Come riporta Cnbc, non si tratta soltanto di una professione che le porta felicità perché nasce da una passione, ma anche di un'attività che nel mese di gennaio ha fruttato 25mila euro. Così, Liz può godersi uno stipendio mensile di circa 5.500 euro.

Liz ammette che, oltre ad aver dovuto passare ore e ore all'interno di odiosi loculi per mettere da parte qualcosa, la fortuna ha giocato un ruolo essenziale nel permetterle di costruire la vita che ha ora: nel 2022 ha vinto un concorso a cui non ricordava neppure di aver partecipato e il premio è stato di 50mila euro. Con quei soldi, ha potuto affittare lo spazio che oggi usa come studio e lanciare il suo business. Oggi, la 27enne non ha dubbi: «Non tornerei mai a lavorare in un ufficio, spero di non doverlo fare. Poter vivere con il lavoro dei miei sogni è incredibile, e sono così poche le persone che possono dire altrettanto».

La fatica di ieri e i risultati di oggi

Il lato creativo di Liz c'è sempre stato, ma per anni ha dovuto coltivarlo nel poco tempo libero e durante la notte. «Ho sempre voluto fare l'imprenditrice - dice la ragazza - e ho sempre portato avanti progetti d'arte quando possibile, con la speranza di poterci un giorno guadagnare qualcosa. L'ho fatto per anni, e anni, e anni...». Questa creatività, tuttavia, richiedeva materiali e aveva un costo: «Dovevo lavorare per supportarmi, ma volevo anche qualcosa che mi permettesse di portare avanti la mia arte».

Dei 25mila euro guadagnati nel mese di gennaio, 9mila sono stati spesi per l'affitto e le altre spese di manutenzione e materiali, mentre i restanti 16mila sono stati usati per il suo stipendio e reinvestiti nel busness. Parte dei fondi di RecCreate permettono a chi non ha abbastanza soldi di frequentare i corsi a prezzi notevolmente ridotti.