«Dormite con le lenti a contatto? Lo facevo anch'io, ora vi do un motivo per smettere: ecco cosa mi è successo»

Ci sono delle cattive abitudini decisamente dure a morire, specialmente quando si tratta di fare uno sforzo in più e, per quanto sia piccolo, siamo talmente stanchi che sembra una delle fatiche di Ercole: struccarsi prima di mettersi a letto, lavare i piatti dopo cena o, come nel caso di Sara, togliere le lenti a contatto prima di dormire.

Troppo spesso ci si rende conto di quanto ci sia costata quella "pigrizia" quando ormai il danno è fatto, ma se siamo fortunati riusciamo a smettere al momento giusto e sentire l'avvertimento di chi ha già avuto una brutta esperienza e decide di condividerla con gli altri.

Sara Chambers, infatti, ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui mette in guardia sul rischio che si corre a dormire con le lenti a contatto e molti utenti hanno ringraziato caldamente la ragazza, promettendo di smettere dopo aver sentito cosa le è successo.

L'esperienza di Sara

Sara Chambers ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui racconta cosa le è successo dopo aver dormito con le lenti a contatto e, in poco tempo, ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni.

Nella clip vediamo sin da subito che la ragazza è costretta a indossare un paio di occhiali da sole sopra a un paio di occhiali da vista. «Se vi serve una ragione per non mettersi a letto con le lenti ancora indosso, eccomi qui», esordisce.

Al momento, infatti, Sara ha un'ulcera all'occhio e dice: «Non riesco a vedere». Il tutto ha avuto inizio con un rossore all'occhio e ha pensato che non fosse nulla di serio, giusto una congiuntivite. Si è limitata a utilizzare del collirio, sperando che tornasse presto normale. Purtroppo, però, non è successo e quando è andata dal dottore le è stato detto che se avesse aspettato ancora un po' avrebbe avuto bisogno di un trapianto di cornea.

«Praticamente - spiega Sara - le lenti a contatto causano costantemente dei microscopici taglietti sull'occhio, ma se le togli prima di andare a dormire i tuoi occhi avranno 10, 12 ore per guarire. Gli occhi guariscono molto, molto in fretta. Tuttavia, se non le togli non hanno il tempo necessario per guarire, e se dovesse entrare un batterio può causare un'ulcera».