«Un uomo mi ha offerto 100mila euro per licenziarmi dal lavoro che odiavo: ho rifiutato, ma da lui ho imparato una lezione di vita»

Lo sappiamo bene: la vita è una sola, non ci sono seconde possibilità, e dovremmo fare il massimo per cercare di raggiungere la felicità negli anni che ci sono concessi. Eppure, troppo spesso ci si perde nel labirinto della quotidianità, tra la malinconica sicurezza di un lavoro che non ci soddisfa e quegli impegni che ci sembrano erroneamente importanti e improrogabili.

C'è chi è abbastanza fortunato da risvegliarsi con un'epifania, improvvisa e inaspettata, che gli permette di mettere di nuovo a fuoco le priorità e, finalmente, imboccare la strada per la felicità anziché continuare sul sentiero della sopravvivenza.

Per Makenna, quell'epifania è stata invece un percorso iniziato in maniera alquanto particolare, vale a dire con l'offerta di un uomo: 100mila dollari in cambio del licenziamento dal proprio lavoro.

Naturalmente, Makenna credeva scherzasse.

«Allora, uno sconosciuto mi ha offerto 100mila dollari per lasciare il lavoro», esordisce Makenna, specificando che inizialmente non sapeva se raccontare o meno la sua storia, dato che non ama condividere le sue faccende personali. Tuttavia, ha creduto che questa esperienza, in particolare, possa essere d'ispirazione a tanti: «È una lezione importante, quella che ho imparato».

Tutto è iniziato circa due anni fa e più precisamente un giovedì sera: «Ero al bar con i colleghi di lavoro e ho conosciuto questo tipo che era chiaramente molto, molto interessato. Il giorno dopo, quel venerdì, mi manda un messaggio su LinkedIn e scrive che mi avrebbe dato 100mila dollari se avessi lasciato il mio lavoro, perché gli avevo detto quanto lo odiavo, quanto mi rendesse infelice e insoddisfatta».

Naturalmente, la prima reazione di Makenna è pensare si tratti di uno scherzo, quindi liquida la questione e si mettono invece d'accordo per uscire a cena insieme. Dopo l'appuntamento, non si vedono per molto tempo ma rimangono in contatto: «Mi chiedeva spesso di viaggiare con lui e mi inviava un sacco di foto e video mentre faceva le cose più pazze. Io me ne stavo nella mia bolla, al sicuro, e non volevo rischiare».

In effetti, Makenna ha paura dato che non conosce bene quest'uomo se non attraverso chiamate e messaggi, oltre quell'unica uscita insieme. «Alla fine, però, mi sono detta: vaf******o!», dichiara la ragazza, e sono partita con lui... dopo aver lasciato il mio lavoro. Devo ammettere che lui è stato un po' un catalizzatore, ha creduto in me, nel mio potenziale, mi ha aiutata tantissimo a sviluppare quella fiducia in me stessa di cui avevo bisogno per fare ciò che volevo».

Il viaggio è stato meraviglioso, e i due hanno finito per frequentarsi e uscire insieme per circa un anno. Il suo stile di vita è incredibile, spiega Makenna, ed è riuscito a realizzare praticamente tutti i suoi sogni. «Si prendeva rischi, non aveva paura di fallire, credeva semplicemente in se stesso e questo ha avuto un impatto sulla sua vita e sulla sua carriera. È stato davvero interessante poter assistere e potergli stare vicina. Penso sia vero quello che dicono, che bisogna circondarsi di persone che riflettono ciò che vuoi essere in modo da assorbire un po' di quel modo di fare».

Alla fine, la ragazza specifica che non ha mai accettato i 100mila dollari perché non le sembrava giusto, e hanno smesso ormai di frequentarsi. Eppure, quella gioia di vivere e ricercare la propria felicità è stata una lezione che non ha mai dimenticato.