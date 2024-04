«Writing on the edge», mostra di Klara Charlotte Zeitz a Santa Maria del Purgatorio ad Arco

Quali spazi favoriscono l'interazione emotiva, la coesione sociale e l'ispirazione? Come possiamo trasformare le nostre esigenze attuali in sentimenti di dedizione, empatia e curiosità? E quali luoghi sono necessari per stimolare la creatività e la connessione?

Sono le domande che Klara Charlotte Zeitz, poetessa e artista visuale, si pone nel progetto mostra WRITING ON THE EDGE – Versus. Utopia., che sarà inaugurato mercoledì 24 aprile alle ore 18 nell’Ipogeo della Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, in Via dei Tribunali 39, e proseguirà fino al 25 maggio.

L’evento, organizzato dal Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco e sostenuto dall’ifa – Institut für Auslandsbeziehungen, l’Istituto per le relazioni interculturali in Germania, è realizzato nell’ambito del “Maggio dei Monumenti” 2024, promosso dal Comune di Napoli, con il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre e il patrocinio del Goethe-Institut di Napoli.

WRITING ON THE EDGE esplora il potere del linguaggio e della poesia, attraverso installazioni che analizzano come le parole si manifestano nello spazio e in che modo cambia la nostra percezione di esse quando passano da un mezzo all'altro.

Per farlo, Klara Charlotte Zeitz evoca un’atmosfera che rimanda alle acque di Napoli, alla loro inafferrabile bellezza e profondità emotiva, all’ancestrale vocazione a connettere terre e culture diverse. Ispirandosi alla natura prismatica del mare di Napoli e lasciandosi catturare da un luogo, l’Ipogeo, che è intrinsecamente “on the edge”, l’artista realizza un’opera interdisciplinare che supera i confini dei linguaggi, fondendo poesia, arte visiva e sonorità musicali in uno spazio comune di espressività e senso.