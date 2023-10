Ultime ore prima del ritorno alla sosta a pagamento nel capoluogo dove, negli ultimi giorni, è partito il rush finale per l'organizzazione della riattivazione degli stalli. Ad occuparsene i tecnici e gli operai di K City la ditta che dovrà gestire tutti i servizi di mobilità smart del capoluogo: dai parcheggi alla videosorveglianza. Numerosi gli interventi attuati in città per il ripristino delle strisce destinate alla sosta dei veicoli e non è passata inosservata la nuova identificazione dei posti auto. I nuovi numeri degli stalli, che i casertani erano abituati a trovare sui quattro lati delle strisce blu sono ora segnalati in un rettangolo blu estraneo al percorso delle linee di sosta. Di tutt'altra valenza, invece, il tema del pagamento della sosta in città.

Come reso noto anche da Palazzo Castropignano, in questa prima fase sarà possibile pagare il parcheggio negli stalli in contanti e tramite l'app Easy Park. Problemi di natura tecnica consentiranno invece, solo tra qualche giorno, anche i pagamenti attraverso la rete Telepass, oltre che quelli con carta di debito e carta di credito. Nessun affanno per i residenti che devono sottoscrivere gli abbonamenti loro riservati. Fino al 30 novembre saranno validi tutti i permessi già rilasciati mentre, per le nuove sottoscrizioni, da lunedì sarà disponibile il sito internet www.parkingcaserta.it. Pronti a tornare in strada anche gli addetti al parcheggio della ditta che, oltre a poter sanzionare direttamente le auto in divieto di sosta nei pressi degli stalli, svolgeranno, nei primi giorni di start up del nuovo sistema di parcheggi, anche attività di assistenza nei confronti degli utenti alle prese con i nuovi parcometri "smart".

Ad esprimere qualche perplessità sui tempi è stato il consigliere Pasquale Napoletano. «Ci aspettavamo una mobilità intelligente ma abbiamo scoperto che i cittadini dovranno continuare a ricorrere alle monetine per pagare la sosta. Inoltre non tutti i parcometri sono "smart". Quanto tempo dovranno attendere i casertani per poter usufruire di tutti i servizi previsti?» si domanda l'esponente di Fratelli d'Italia.

Pochi giorni, per l'amministrazione che annuncia anche l'avvio, lunedì 16 ottobre, del secondo step previsto per il nuovo sistema di mobilità del capoluogo. In quella data prenderà il via, infatti, l'attività di sostituzione dei varchi Ztl su tutto il territorio cittadino, con l'apposizione di strutture innovative. Si inizierà con il varco posizionato su Corso Trieste, all'angolo con via Colombo per poi proseguire, nei giorni successivi, in via Sant'Antida, via San Carlo, via Maielli, via Mazzini, via Pollio, via Gasparri, corso Giannone, largo Sant'Elena, Casertavecchia. Complessivamente, nel giro di tre settimane, è prevista la conclusione di tutti gli interventi programmati.

Stasera invece, la città e il suo sistema di mobilità, attendono la prova della IV edizione della Notte Rosa che, organizzata dall'associazione "Crea Grandi Eventi" in collaborazione con i commercianti del centro, il British Institute e il patrocinio dell'amministrazione, punta ad attirare oltre 20mila persone. Ricca l'offerta della serata che sarà aperta, alle 21, in piazza Duomo con l'organizzatore Cristian Franchi, la presentatrice Ilaria Trapani e lo speaker ufficiale Antonio De Rosa. Negli stessi minuti in largo San Sebastiano si esibirà "La forza della Banda" tribute band Ligabue, mentre in corso Trieste si alterneranno le Tribute Band di 883 Dream Motel, Pink Floyd, Negramaro, eIn piazza Dante rassegna dei nuovi giovani talenti e, dalle 23, spazio alla musica con lo special guest di Imma Vitale, del Dj Live Cristian Raucci, e l'esibizione della Jam Session Sax.