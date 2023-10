Incendio lambisce il bosco di Sesto Campano, tre denunce

Incendio boschivo colposo in concorso: è questo il reato contestato a tre uomini residenti a Vairano Patenora, denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria dai carabinieri del nucleo forestale di Venafro. Sono loro i presunti responsabili dell’incendio che si è sviluppato il 18 settembre scorso in località “Castello Diruto”: ora rischiano, ognuno, la reclusione da uno a cinque anni. L’incendio, spento e bonificato lo stesso giorno dai vigili del fuoco di Isernia, ha coinvolto quasi un ettaro di pascolo e incolto, ma ha lambito un bosco abbastanza esteso, minacciando concretamente la sua integrità. L’attività d’indagine svolta dai militari intervenuti, ha consentito di individuare il punto preciso di avvio del fuoco, posizionato all’interno di un oliveto. Qui i tre avevano incendiato tre residui secchi di vegetazione derivanti dalla lavorazione agricola, ma le fiamme erano sfuggite al loro controllo e si erano propagate rapidamente sui terreni circostanti.