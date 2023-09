Incendio sul monte Cervaro: devastati i boschi, paura per cento bovini al pascolo

Una vasta area del monte Cervaro nel territorio del comune di Greci è stata distrutta da un incendio.

Sono state necessarie diverse ore di lavoro da parte degli addetti della protezione civile, operai idraulico-forestali e vigili del fuoco.

Si è reso necessario anche l’intervento di un elicottero, che ha effettuato vari lanci di acqua per circoscrivere l’imponente rogo.

Bruciati ettari di bosco, terreni coltivati e sterpaglie. Si sono vissuti momenti di forte apprensione per un centinaio di bovini al pascolo in una zona non molto lontana da dove si è registrato l’incendio.