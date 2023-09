Sulla A16 Napoli-Canosa, è stato aggiornato il programma di chiusura dell'entrata della stazione di Grottaminarda. La suddetta stazione sarà chiusa, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 14, alle 6:00 di venerdì 15 settembre, in entrata in entrambe le direzioni, Canosa/A14 Bologna-Taranto e Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia e per lavori di ripristino dei pali luce.



In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

per la chiusura dell'entrata verso Canosa/A14, per il traffico locale: Vallata; per chi è diretto verso Canosa/A14: Candela.

per la chiusura dell'entrata verso Napoli: Benevento.