Paura sull'A16, si ribalta con l'auto e resta ferito

Pauroso incidente lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa.

Il sinistro si è verificato nel corso della notte al Km.35 nel territorio del comune di Monteforte Irpino in direzione del capoluogo campano.

Una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata finendo la sua corsa contro il muro che delimita la carreggiata. L'uomo alla guida è rimasto ferito, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. È stato soccorso da un’ambulanza del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno liberato il conducente e hanno messo in sicurezza la zona.