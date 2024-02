Furgone in fiamme sull'A16, paura per l'autista e caos traffico

Paura in autostrada per un furgone carico di fiori distrutto dalle fiamme. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. Il fatto si è verificato questa mattina. Disagi per il traffico fino a quando non sono state completate tutte le operazioni di messa in sicurezza.

Il tratto verso Canosa è rimasto chiuso temporaneamente. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull'Autostrada A 16, Napoli - Canosa, al Km.37,700 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino. L'uomo alla guida proveniente dal Napoletano e diretto a Grottaminarda, oltre ad un comprensibile spavento non ha subito conseguenze. Durante le operazioni di soccorso è rimasta chiusa al traffico la circolazione in direzione Canosa. Non pochi i disagi.