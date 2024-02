Oliveto Citra, a fuoco un'auto nei pressi dell'ospedale

Un incendio ha distrutto un'auto parcheggiata nei pressi dell'ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra.

Per cause che si stanno verificando, all'improvviso si sono sprigionati prima dei fumi densi dall'auto. La polizia municipale di Oliveto ha provato sedare tutto con un estintore, ma non c'è stato nulla da fare. In pochi minuti l'automobile è andata completamente a fuoco e solo l'intervento dei vigili del fuoco è stato posto sotto controllo e poi spento.

Paura per quanto accaduto, soprattutto perché tutto era a pochi passi dall'ospedale, ma per fortuna, prima la polizia municipale e poi i caschi rossi, hanno evitato il peggio, preservando anche un'auto che era accanto.