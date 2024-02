Nocera Inferiore, 6 nuove corse per potenziare la linea con Salerno

A partire da martedì 13 febbraio 6 nuove corse collegheranno le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno, potenziando così l'offerta del trasporto regionale sulla linea storica Salerno-Napoli.

I nuovi collegamenti sono stati attivati da Trenitalia in accordo con la Regione Campania, committente del servizio, per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori alla luce dell'interruzione in atto tra le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno per la presenza di un palazzo pericolante. Inoltre, dal 6 febbraio anche l'offerta bus è stata rinforzata con 11 corse tra Nocera Inferiore e Salerno, con fermate intermedie nelle stazioni di Nocera Superiore, Cava de' Tirreni, Vietri sul Mare e Duomo Via Vernieri.