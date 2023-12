L’elemento debole della vicenda legata al parroco di Oliveto Citra, che sta monopolizzando l’interesse nazionale, sono i bambini, i tre figli minori della giovane donna. La vicenda personale di due adulti segue una sua strada, quella che i bambini subiscono, loro malgrado.

«Stiamo uscendo fuori di senno, stiamo assistendo ad unanei confronti dei tre minori coinvolti, sconvolti, feriti e- scrivono dall’associazione, che si sta curando dellae dellainoltrata contro il marito per violenza di genere - Altri bambini sono venuti a conoscenza di tanti fatti e falsità, dai programmi televisivi, i minori vannoe invece li stanno triturando e distruggendo, al di là di ogni verità o falsità». I bambini, infatti,e vivono la comunità scolastica. Ma l’associazione si chiede: «Chi aveva interesse, a distanza di oltre due mesi, a far venire fuori questa storia deformata e manipolata? Il marito? Qualche sciacallo?». «È anche evidente - spiegano dall’associazione - che le informazioni diemerse sono tecniche e dettagliate a fronte di documenti riservati e inaccessibili.Esiste unaad opera di chi è vicino alla, o da partestesso della, che chiaramente, non è un incompetente in materia».

Più aspetti si intrecciano intorno ad un fatto sicuramente privato, legato al parroco e alla ragazza, ma anche intorno alla vita di questa giovane donna, già segnata da un vissuto difficile, sin da bambina, divenuta moglie e mamma molto presto. Una donna con fragilità importanti, che ha vissuto maltrattamenti e, ad un certo punto, ha incontrato un parroco che l’ha aiutata. Una donna che diventa ora vittima di nuovo, stavolta di una curiosità mediatica senza fine, che dimentica la storia drammatica di quei maltrattamenti denunciati alla Procura, che hanno indotto la donna a scelte drastiche. La donna è oggi in un luogo protetto, lontana dal marito da cui è fuggita due mesi fa. Intanto continua ad aleggiare il gossip che alimenta sè stesso.

E chi è più vicino alla ragazza riferisce che il suo desiderio è solo di essere lasciata in pace, di non essere più assediata da notizie che colpiscono innanzitutto indirettamente i suoi bambini, inconsapevoli protagonisti del circo mediatico. Mentre le luci delle telecamere sono accese, in tribunale si consumano atti, attesi per i prossimi giorni probabilmente, che dovranno sancire proprio il percorso di tutela della donna e dei bambini.