Eboli, manca il cardiolino in ambulanza, paziente con sospetto infarto rischia la vita

Un'ambulanza del 118 senza il cardiolino, lo strumento per effettuare l'elettrocardiogramma, ha fatto rischiare la vita ad un paziente con un sospetto infarto.

È accaduto a Contursi Terme. Parte la telefonata di una famiglia per un uomo già infartuato in passato. Il timore di un secondo episodio è concreto.

Si attiva l'ambulanza del 118 di Eboli perché da Oliveto Citra ieri non era attivo per mancanza di medici. Ma la dottoressa proveniente da Eboli vede che quel cardiolino non c'è nella sua ambulanza e chiama i colleghi dell'ospedale di Oliveto Citra perché possano portare questo strumento.

Arriva così da Oliveto il solo autista con il prezioso strumento. Si effettuano le indagini, il soccorso è pienamente attivo, l'uomo viene portato ad Eboli per le cure.

Ancora una volta la prontezza e l'arte di arrangiarsi dei medici riesce dove l'organizzazione, anche strumentale, difetta