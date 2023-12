Oliveto Citra, pregiudicato si spara alla testa con una pistola da macellazione

Si spara alla testa con una pistola da macellazione. È accaduto ad Oliveto Citra dove un pregiudicato di 65 anni, agli arresti domiciliari, ha utilizzato questa particolare pistola per ferirsi. L'uomo è stato trasferito immediatamente presso l'ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra dove i medici e gli operatori del pronto soccorso sono intervenuti per stabilizzarlo per il trauma frontale riportato dal colpo.

L'uomo è stato poi trasferito al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona in prognosi riservata. Non si conoscono le ragioni del gesto, forse dovuto a problematiche psicologiche pregresse. L'uomo, originario del potentino, stava scontando una pena ad Oliveto, in un'abitazione nel centro urbano.