Auto contro moto, un morto. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di mercoledì in via dei Goti, in prossimità dell’intersezione con via Satriano e via Giovanni XXIII, ad Angri. A perdere la vita, un uomo di 58 anni, residente ad Angri. Era alla guida di uno scooter, modello Honda Sh, che per cause in corso di accertamento è finito contro un’auto. É morto sul colpo il conducente del mezzo. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori, intervenuti tempestivamente.

L’auto, una Citroen C3 guidata da una donna, stavaquando ha travolto la moto. Dai primi accertamenti sarebbe emerso che la vettura ha tagliato la strada al 58enne, investendolo in pieno. Si tratta ovviamente di un’ipotesi che sarà oggetto di ulterioriper l’accertamento delle responsabilità. Sul posto, i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato idel caso. L’auto e lo scooter sono stati sottoposti a sequestro.la donna che era alla guida della Citroen, la quale avrebbe riferito di essersi trovata davanti lo scooter improvvisamente e che non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo. L’impatto è stato. Lo scooter si è schiantato contro la vettura ed il 59enne che era alla guida è finito sull’asfalto, battendo la testa. Sembra che quando l’ambulanza del 118 è arrivata inl’uomo era già morto. Al di là delle responsabilità, che saranno accertate dai carabinieri, l’incidente dell’altra sera ripropone con forza il problema delladi via dei Goti, già scenario di numerosi, alcuni anche mortali, avvenuti negli ultimi anni.

APPROFONDIMENTI Pestato per strada ad Angri: è ricoverato in fin di vita Castel San Giorgio, la sfida della Gbs all’«usa e getta» nella sanità Agropoli-Angri: giocattoli pericolosi per Halloween, maxi sequestro di 15mila articoli

Si tratta, infatti, di una strada molto trafficata, arteria di collegamento tra Angri ed il vicino comune di Sant’Antonio Abate. A marzo scorso si verificò un altro incidente: uno scontro tra una moto e una Jeep Renegade. Il conducente della moto finì in ospedale in codice rosso. A luglio del 2022, un’altra tragedia. Un rider di una società di delivery, di 47 anni, perse la vita mentre stava effettuando delle consegne a domicilio per conto dell’azienda per cui lavorava; in sella ad uno scooter finì fuori strada, sembra a causa dell’asfalto bagnato. Proprio il mese scorso la questione della sicurezza di via dei Goti era approdata anche in consiglio comunale.

In quella circostanza era stato proposto di prevedere dissuasori di velocità lungo quell’arteria oppure di installare un apposito sistema di videosorveglianza per il rilevamento della velocità delle auto, proprio a tutela dell’incolumità di automobilisti e passanti.