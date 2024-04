Fasano-Angri, probabili formazioni: Schiavino recupera, quattro assenti

Tappa a Fasano per continuare a sperare di evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. L'Angri ha bisogno di punti e, dopo aver sprecato malamente la chance nel turno interno contro il fanalino di coda Santa Maria, non può più fare calcoli e tabelle fino al termine della stagione regolare.

La vittoria interna con il Casarano aveva probabilmente illuso tutto l'ambiente. Ad oggi invece la classifica dice che il Bitonto, penultimo della classe, sta ancora facendo sentire il fiato sul collo ai grigiorossi. Di fronte ci sarà un Fasano che nei due turni interni consecutivi - domani appunto contro l'Angri e domenica prossima contro il Santa Maria - vuole chiudere anzitempo il discorso salvezza.

Dunque, serve il miglior impatto possibile con la partita. E non ci sarà modo di cercare attenuanti nemmeno nella consueta lunga lista di assenti. Restano fermi ai box il centrale difensivo De Franco, il centrocampista Balde e gli attaccanti Caccavallo e Giorgio, quest'ultimo out da diverse settimane. La buona notizia per mister Liquidato riguarda il recupero in retroguardia dell'esperto Schiavino, che dovrebbe riprendersi una maglia da titolare e affiancare Allegra in terza linea.

Un reparto finito sotto accusa per i numeri impietosi finora espressi: quella dell'Angri è infatti la peggior difesa del girone H di Serie con ben 50 reti al passivo; per una media di poco sotto i 2 gol a partita.

Un dato a cui porre rimedio nelle ultime quattro uscite della stagione regolare, tra le quali sono in programma anche gli scontri diretti con Gallipoli e Barletta, oltre al derby casalingo contro una Paganese che non ha già più nulla da chiedere al campionato.