Team Altamura-Paganese, probabili formazioni: si ferma il difensore Galeotafiore

La Paganese attende la capolista Team Altamura. Al Marcello Torre sarà Giornata Azzurra, per provare a interrompere la serie negativa di tre sconfitte consecutive. Numeri impietosi nelle ultime uscite per i liguorini, che a fronte di soli tre gol fatti ne hanno incassati addirittura dieci.

Dunque, voglia di riscatto per i ragazzi del duo tecnico Supino-Quaglietta. Tanto più che di fronte ci sarà la prima della classe del girone H di Serie D. Un motivo in più per regalare qualche soddisfazione in più alla tifoseria, ultimanente “distratta” da vicende che riguardano il futuro della società.

In ballo la trattativa per la cessione del club all'imprenditore Nicola Cardillo, attuale patron del Giffoni Sei Casali, formazione che milita nel girone B di Eccellenza Campania.

Il pretendente alla massima carica azzurrostellata ha preso qualche giorno per valutare la situazione economica della Paganese, ma a quanto pare le trattative sembrano lasciar spazio all'ottimismo.

L'attualità più stretta riguarda però la gara con la Team Altamura, che vedrà il rientro di Mancino tra i disponibili, ma al solito una nutrita lista di assenti. Problemi muscolari terranno ai box Galeotafiore e Ianniello. Ancora assenti anche il portiere Simone Esposito e il centravanti Simonetti.