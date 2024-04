San Marzano, restyling dello stadio: lavori a buon punto

Proseguono a spron battuto i lavori di restyling dello stadio Comunale di San Marzano sul Sarno. La scorsa estate il San Marzano Calcio del presidente Felice Romano si è aggiudicato il bando per la gestione e la riqualificazione dell'impianto sportivo. Ed è stato approntato un progetto che porterà alla “rinascita” di un impianto tra i migliori in tutta la Campania.

Il direttore generale Antonio Langella ha riassunto tutti gli step finora fatti, a partire da due importanti varianti sul progetto iniziale che hanno portato all'allungamento dei tempi per i lavori. La prima modifica riguarda l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione che sarà adeguato ai criteri per la Lega Pro. L'altra invece riguarda i due nuovi settori di Tribuna e Curva riservati ai supporters locali: inizialmente previste con strutture in metallo, saranno invece allestite con modulari prefabbricati in muratura.

Ad oggi è stato completato il rifacimento ex novo degli impianti elettrici e idraulici della struttura, con la riqualificazione dei locali adibiti a servizi igienici di tutti i settori. Il progetto prevede la creazione di una palazzina che a pianterreno prevede sei locali spogliatoi per squadre e ufficiali di gara e al primo piano un'ampia sala stampa e uffici riservati alla dirigenza del San Marzano Calcio.

«Il progetto - ha spiegato il diggì Langella - sta procedendo a buon ritmo e siamo convinti di poter finalmente ritornare a casa dalla stagione 2024-2025 dopo tre campionati giocati in esilio forzato».