Gelbison, lavori Stadio Morra assegnati: entro un mese parte il restyling

C'era grande attesa tra i dirigenti e i tanti tifosi della Gelbison per conoscere l'esito della conclusione del bando di gara per l'affidamento dei lavori di restyaling dello stadio di Vallo della Lucania “Giovanni Morra”. La commissione di gara dopo aver valutato le sette proproste giunte da altrettante imprese ha formulato la proposta di aggiudica alla società ATI Schiavo & Co. spa.

Soddisfatto il consigliere comunale delagato allo sport Antonio Bruno, il quale si è espresso anche sulla tempistica: «In tempi brevi dopo le normali procedure burocratiche partiranno i lavori che secondo il bando dovranno essere ultimati in 180 giorni. L'aupsicio che il tutto possa completarsi entro l'anno solare.

La Gelbison a lavori ultimati potrà contare su una struttura idonea e moderna in grado anche di ospitare gare dei profesionisti. Siamo riuciti a mantenere l'impegno assunto e i tifosi e gli sportivi vallesi potranno ritrovare il loro storico impianto cittadino».