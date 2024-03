Bitonto-Gelbison, Erra in conferenza stampa: «Certi di fare una grande prestazione»

La Gelbison dopo aver ritrovato la vittoria proverà a dare continuità nel turno pre pasquale sul campo del Bitonto che occupa la penutima posizione e che proprio alla vigilia di questo match ha cambiato guida tecnica richiamando Loseto.

Nel presentare il confronto l'allenatore dei cilentani Erra, si è detto ottimista : «Dopo la vittoria importante ci attende una gara delicata contro un team che gioca per la salvezza. Siamo consapevoli delle difficoltà ma certi di fare una grande prestazione per riuscire a centrare il successo cosa che non ci riuscita mai in questa stagione nelle trasferte in terra pugliese».

Per questa gara non ci sarà De Pace, squalificato, per il resto il trainer salernitano valuterà la possibilità di effettuare 2/3 cambi e non è escluso che dal primo minuto possa partire in attacco il bomber Croce, rientrato domenica dopo una lunga assenza per infortunio. «Ci aguriamo di vincere per mettere in ghiaccio la salvezza che del resto è l'obiettivo minimo ma ci vuole una prestazione di carattere». La gara si gioca a porte chiuse al Rosiello di Bitonto con inizio alle ore 14.30 arbitra Rossini di Torino.