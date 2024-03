Gioiese-Portici 2-3: calabresi recuperano il doppio svantaggio, poi Schiavi firma il blitz

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Portici passa nella sfida salvezza di Gioia Tauro (foto Gioiese 1918) e torna a puntare con decisione la Sancataldese, a +3 sugli azzurri, ora sestultimi a +5 sul San Luca, sconfitto a Ragusa. Allo stadio Stanganelli finisce 3-2 per l'undici di Condemi.

La prima frazione di gioco è vibrante. Dopo una prima fase di studio ed equilibrio, la gara s’infiamma e succede di tutto nel giro di venti minuti. Teyou la sblocca al minuto 25 per l’1-0 Portici; cinque minuti ed è raddoppio azzurro, nel segno di Mauri. La gara sembrerebbe indirizzata su binari rassicuranti per l’undici di Condemi, ma la Gioiese la riprende con Vasil e Diogo Bebè, che nel giro di due minuti – a cavallo fra il 43’ ed il 45’ – la riportano in equilibrio. Si va all’intervallo sul 2-2. Tutto da rifare per il Portici.

Il gol partita, quello che vale tre pesantissimi punti, lo realizza Schiavi al 18’ del secondo tempo. È il 3-2 Portici, difeso fino alla fine.