Portici, calciatore San Luca muore in un incidente stradale: gara rinviata

Doveva essere la domenica del ritorno in campo per il Portici, di nuovo bruscamente coinvolto nella lotta per la salvezza, ma così non sarà. È stata rinviata a mercoledì 28 febbraio la gara del San Ciro contro il San Luca, scosso dalla devastante notizia della morte del proprio calciatore Marco Pezzati, coinvolto nella notte in un tragico incidente stradale ad Isca, in provincia di Catanzaro.

«La società, lo staff tecnico e i calciatori - si legge in una nota diramata dal club calabrese - non appena appresa la ferale e devastante notizia, hanno deciso di sospendere tutte le attività pe unirsi al dolore della famiglia che purtroppo è anche nostro».

Incontenibile il dolore di società e squadra: «Come società abbiamo già inoltrato richiesta di rinvio della gara in programma domenica a Portici, perché è chiaro che in questo tristissimo e terribile momento il calcio e tutto il resto passano in secondo piano, perché è venuto a mancare un ragazzo nel pieno della maturità, con ancora una vita e tanti sogni davanti».

Il ricordo del San Luca - «Marco era uno di noi.

Una guida fuori e dentro il campo. Un ragazzo solare che sapeva guidare il gruppo, un amico vero che alla causa sportiva del nostro piccolo paese ha dato tutto sé stesso. Con la sua tragica morte, l'ASD San Luca che è una famiglia, perde uno dei suoi figli migliori. Un esempio umano e sportivo amato dal nostro meraviglioso pubblico con il quale Marco era riuscito ad instaurare un profondo e sincero rapporto di vita.Ciao meraviglioso guerriero. Ti sia lieve la terra. Noi non ti dimenticheremo mai».

Il cordoglio del Portici - «La società Portici 1906 si stringe forte al dolore che ha colpito l’ASD San Luca 1961 per la perdita del calciatore Marco Pezzati in un tragico incidente».