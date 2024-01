Canicattì-Portici 1-1: pari in rimonta nel segno di Mauri

Quinto risultato utile consecutivo per il Portici, che dopo il pari a reti bianche del San Ciro contro il Real Casalnuovo raccoglie un altro punto, stavolta in trasferta. In casa del Canicattì finisce 1-1: pari in rimonta per gli azzurri di Ciaramella, che recuperano l’iniziale svantaggio con il sigillo di Mauri ed incrementano così il margine di vantaggio – tre punti – sulla zona playout.

Le reti arrivano nella seconda frazione di gioco, dopo un primo tempo sostanzialmente bloccato. Padroni di casa in avanti al quarto d’ora con un colpo di testa di Camara sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione del Portici è immediata ed efficace.

Due minuti e Mauri trova la rete che ristabilisce l’equilibrio. L’occasione del sorpasso pare ghiotta al minuto 23, ma il direttore di gara annulla la marcatura di Colonna per offside. I minuti scorrono senza grossi sussulti fino al triplice fischio. Altro piccolo passo in avanti verso la salvezza per il Portici.